l’autore e operatore Massimo Cappello, che ha riportato i danni maggiori finendo in ospedale. "Sono stati presi a calci e pugni questa notte a Palermo - si legge in un comunicato inviato dalla redazione - Cappello e La Vardera, protagonista del film de Le Iene “Il sindaco. Italian politics for dummies” in cui ha denunciato gli accordi inconfessabili della politica (anche con la mafia) durante la sua candidatura a sindaco del capoluogo siciliano, erano impegnati nelle riprese di un’inchiesta che sta cercando di far luce sulla morte misteriosa di Aldo Naro".

“Per la morte di Aldo Naro, un giovane per bene e dalla faccia pulita - sottolina La Varderea - è stata condannata una persona ma non c’è ancora assoluta chiarezza su ciò che è successo. Da oltre un mese e mezzo stiamo cercando di ricostruire la vicenda”. Tra le persone che Le Iene sono andate a sentire c’è una giovane ragazza, che lavora in un noto teatro cittadino, all'esterno del quale si è scatenato il caos.

Mentre l’aggressore, che i colleghi del ragazzo chiamano “Marco” - spiegano ancora da Le Iene - continua a picchiare Cappello, gli altri cercano inutilmente di farlo fermare". Aggiunge La Vardera:

“Noi non abbiamo nessuna intenzione di fermarci e anzi andremo avanti con maggiore fermezza nel tentativo di chiarire le cause e le responsabilità per la morte di Aldo e presenteremo anche denuncia per questa aggressione, anche per tentata rapina perché chi ci ha aggredito voleva portare via la telecamera con il girato. Oggi più che mai, dobbiamo rilanciare un hashtag che è diventato virale: #giustiziaperaldonaro”.

