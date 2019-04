Con tanto di braccialetto elettronico, Daniele Ficarotta, palermitano di 28 anni, avrebbe ceduto le dosi di droga ai clienti che lo raggiungevano a casa, nella zona del centro storico.I militari hanno deciso di effettuare una perquisizione e i dubbi sono presto diventati certezze.una di hashish e duecento euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio. Inevitabile il nuovo arresto per Ficarotta, per il quale sono stati ancora una volta disposti i domiciliari.