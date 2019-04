- "Ho dato mandato immediato al capo di gabinetto e al segretario generale di aprire un'istruttoria amministrativa interna per conoscere chi abbia violato la mia direttiva politica: mai e poi mai avrei proposto quanto letto nelle deduzioni nell'ambito della Vas del piano regionale rifiuti". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Mai e poi mai - ribadisce Costa - da questo ministero ci sarà un via libera a nuovi inceneritori". Nel documento tecnico, citando la normativa vigente e la impossibilità, allo stato attuale, da parte della Regione Sicilia, di gestire in autosufficienza i rifiuti prodotti, i tecnici del ministero hanno rappresentato la possibilità di costruire nuovi inceneritori, alla luce della mancanza, nel piano rifiuti, di riferimenti specifici di discariche esistenti. (ANSA).