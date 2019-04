tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti”. Non solo: “Destano perplessità le considerazioni in ordine alla qualità e alla veridicità dei dati, tra l’altro non sufficienti, come evidenziato, per costituire una plausibile base di sviluppo del Piano stesso”.

riferimenti errati e persino “termini inesistenti nel vocabolario italiano”. È qualcosa di più di una bocciaturaper il. Il documento del governo Musumeci viene fatto letteralmente a pezzi dal governo nazionale.“Secondo il Ministero, il piano dei rifiuti risulta privo delle analisi tecniche per valutare la sostenibilità ambientale,inadeguato ad individuare i successivi scenari e gli obiettivi”, sintetizza il deputato 5 Stelle, che definisce il piano “ la dichiarazione di fallimento del governo regionale”.“Il documento pubblicato e denominato “Rapporto ambientale” risulta privo delle informazioni e delle analisi tecniche fondamentali per valutare la sostenibilità ambientale del Piano”, scrive il ministero. Diverse le carenze segnalate, tra l'altro “risulterebbe necessario approfondire la definizione dei fabbisogni e la loro copertura, la valutazione della necessità di ulteriori infrastrutture per gli impianti di rifiuti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o grandi impianti di recupero; i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; la descrizione delle politiche generali di gestione dei rifiuti e la descrizione di“Nel documento di Piano, sovente si leggono frasi di difficile comprensione, che utilizzano terminologie e definizioni che non trovano riscontro nel dettato normativo europeo e nazionale in materia di rifiuti”, si osserva dal ministero, riportando interi passi di difficile comprensione. Un passo è alquanto impietoso: “Si rappresenta, oltretutto, che anche il presente contributo ha risentito della difficoltà di quanti coinvolti (MATTM e ISPRA) nel dover interpretare alcuni passaggi dei documenti posti in consultazione, espressi attraverso frasi incongruenti1 o di difficile comprensibilità, con strutture grammaticali e punteggiature casuali, parole inesistenti nel vocabolario della lingua italiana e riferimenti errati”. In nota, alcuni esempi, come “occhiutamente”, “coevamente”, “satisfattivi”, lemmi che si riscontrano nel piano, insieme a frasi senza verbo e qualche altro scivolone (invece di ministro pro tempore si parla di “ministero pro tempore” e i tecnici di Roma con una punta di pignoleria fanno notare che il ministero non è pro tempore).anche sulle previsioni della crescita della differenziata e sull'incertezza dei tempi per la realizzazione dei termovalorizzatori. Per il ministero guidato dal grillinone servono almeno un paio. Solo ieri l'assessoresi era mostrato ottimista sulle sorti del Piano ricordando le "diverse interlocuzioni coi tecnici romani su alcuni passaggi che comunque non toccano l’impianto del piano".