avrà un incontro a Palazzo delle Aquile per parlare di “Unique notes of the same song” (acronimo UNOTSS), un progetto Erasmus + KA2 che coinvolge sei scuole di sei paesi diversi: l’istituto Ferrara di Palermo, l’istituto coordinatore Pfalzinstut fur Horen and Kommunication Augustin Violet Schule di Frankenthal, Germania,l’Istituto Huseyn Ak Ortaokulu di Antalya, Turchia, l’Istituto Powlatowi Zespol Szkol w Redzie di Reda, Polonia, l’Istituto Liceul Teoretic Petru Maior di Gherla, Romania e l’istituto Osnovno Uchiliste Maksim Gorki di Lesky, Bulgaria.Il progetto, dalla durata biennale (2018/2020), si propone lo scopo principale supportare così l’apprendimento linguistico in un’ottica multiculturale di integrazione, accettazione e rispetto delle diversità culturali.Attraverso la presentazione di strumenti tradizionali di ciascun paese e la reciproca conoscenza delle diverse tradizioni musicali e culturali, il progetto si propone come prodotto finale la realizzazione di una canzone basata sullo sviluppo di una migliore comprensione tra culture diverse attraverso la musica. Tutte le scuole partner collaboreranno nella realizzazione di questa canzone, che sarà composta anche con l’ausilio degli strumenti tradizionali.Risultati concreti del progetto saranno: la creazione di una canzone, la realizzazione di un video-clip della canzone, la creazione di un dizionario multilingue, la creazione di un sito web e di un twinspace.Il primo incontro di progetto tra soli docenti (Transnational project meeting) si è svolto a Frankenthal dal 22 al 26 ottobre 2018.A partire dal mese di novembre 2018 si svolgeranno invece i meeting relativi alle Learning/Teaching/training activities con docenti e studenti, il primo dei quali ha avuto luogo ad Antalya dal 5 al 10 novembre 2018; dall’8 al 12 aprile sarà la volta del meeting di Palermo e a maggio quello di Reda in Polonia. Nell’anno scolastico 2019/2020 i meeting si svolgeranno in Bulgaria (ottobre 2019), Romania (Marzo/Aprile 2020) e l’incontro conclusivo a Frankenthal, Germania a maggio/giugno 20120.