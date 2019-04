sul ministro dell'Economia Tria, con Di Stefano che lo sollecita a firmare il decreto per i risarcimenti ai risparmiatori truffati dalle banche, visto che nella manovra da lui firmata i soldi per la copertura c'erano. E Pellegrini e Buffagni che tornano sul caso della consigliera Bugno, perché lei valuti l'opportunità di dimettersi. Dal Corriere, intanto, Tria contrattacca ('contro di me spazzatura') e respinge qualunque ipotesi di sue dimissioni: "Sciocchezze. Se andassi via dovremmo vedere quale sarebbe la reazione dei mercati". Le opposizioni insorgono: intimidazioni? il ministro riferisca alle Camere. (ansa)