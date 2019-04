otto il sedile anteriore, lato conducente sono stati trovati dieci panetti di hashish, ovvero un altro chilo di sostanza stupefacente. Ma non finisce qui, perché è stato poi necessario controllare anche l'abitazione del giovane. I militari di Caltanissetta hanno quindi sequestrato

sei pezzi di hashish del peso complessivo di circa 14 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza. L'auto e la droga sono finite sotto sequestro. I due sono stati condotti in carcere.

Dopo gli arresti della scorsa settimana, di tre giovani sorpresi con un carico di sostanza stupefacente nel corso di due distinti episodi, altri due sono stati rintracciati dai carabinieri. Il nucleo radiomobile ha fermato una Mini Cooper in viale Regione Siciliana, all'altezza dello svincolo di Bonagia, per effettuare un controllo.Nelle tasche dei pantaloni di Ousman Bah, un 27enne nato in Gambia, ma residente a Caltanissetta, sono stati trovati un panetto di hashish e 42 euro in contanti. nell'auto di proprietà di Davide Garofalo, 25enne nato a milano, ma anche lui residente a Caltanissetta, c'era altra droga.