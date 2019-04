PALERMO - Un uomo di ottant'anni a Palermo ha visto 300 mila euro grattando il biglietto della Lottomatica. L'anziano ha pescato il secondo premio più alto tra quelli previsti per il Miliardario della lotteria Gratta e Vinci. Il biglietto come hanno raccontato i titolari della rivendita Pirrone in via Gino Zappa è stato acquistato 20 giorni fa. Solo adesso il cliente si è presentato e ha raccontato delle vincita. Ai titolari dell'esercizio commerciale è arrivata anche la conferma dal parte della Lottomatica.(ANSA)