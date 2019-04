Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì, in Sicilia.1) PALERMO - Conservatorio Scarlatti, ore 09:00 Incontro con il compositore Thomas Simaku. Alle 19, per la Stagione 2019, in programma "Musica speculativa".2) MONREALE (PA) - Palazzo Arcivescovile, ore 10:30 Presentazione alla stampa della mostra "Icone. Tradizione - Contemporaneità - Le Icone post-bizantine della Sicilia nord-occidentale e la loro interpretazione contemporanea". Presenti, tra gli altri, l'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi, i curatori Francesco Piazza e Giovanni Travagliato.3) CATANIA - Municipio, sala Giunta, ore 10:30 L'assessore agli Eventi culturali, Barbara Mirabella, e i rappresentanti dei comuni dei "Luoghi verghiani" presentano la "Settimana verghiana raccontando Verga" che si terrà dal 6 al 14 aprile tra Catania, Acicastello, Mineo, Vizzini e Nicolosi.4) PALERMO - Sicindustria, via XX Settembre 64, ore 11:30 Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a Palermo per la seconda tappa del roadshow "Riforme per l'Europa, le proposte delle imprese".5) CATANIA - Piazza Duomo, ore 12:15 Partenza della tappa numero 1 (Catania&ndashMilazzo) del Giro di Sicilia 2019.6) PALERMO - Biblioteca, via Vittorio Emanuele 429, ore 17:00 Presentazione del libro di Umberto Santino "La mafia dimenticata. La criminalità organizzata in Sicilia dall'Unità d'Italia ai primi del Novecento". Ne discutono con l'autore Antonio Balsamo, Amelia Crisantino, Daniela Dioguardi.7) PALERMO - Teatro Biondo, Sala Strehler, ore 21:00 In scena "La rondine", di Guillem Clua.