- Ieri Valerio Mastrandrea ha presentato 'Ride' il suo primo film da regista al cinema Tiffany di Palermo. La pellicola è stata inserita all’interno del ciclo di “ESCO IN TOUR” organizzato dall’associazione Sudtitles. L’attore romano, accompagnato dall’attrice protagonista e compagna Chiara Martegiani, ha fatto la sua comparsa alla fine della proiezione e ha concesso alla platea un dibattito in cui sono usciti interessanti spunti di riflessione riguardo il film e la sua interpretazione., in cui era candidato come miglior lungometraggio, affronta il delicato tema del lutto e della sua accettazione: Carolina è una giovane donna a cui viene a mancare il marito, deceduto in circostanze poco chiare sul posto di lavoro in fabbrica. Le 24 ore che precedono il funerale sono decisive per la donna per comprendere se stessa e ciò che le era accaduto pochi giorni prima.oltre Carolina, vediamo lo sguardo inusuale del figlio dodicenne e del padre del marito, che apparentemente affrontano il lutto con leggerezza, per poi scoprire, nelle ultime sequenze del film, quanto dura sia in realtà reagire ad un accadimento così naturale quanto imprevedibile.