, piano regionale sull’assetto idrogeologico, è quanto mai complicato. Ma non finisce qui. Solo il 50 per cento dei Comuni siciliani è dotato di un piano di protezione civile capace di descrivere i rischi che vivono le comunità cittadine.nei Comuni siciliani. Il problema - continua il presidente dell'Ordine dei geologi siciliani - è la dotazione finanziaria di quel capitolo di spesa che al momento è di appena 100mila euro per tutta l'Isola. Per rendere efficiente ed efficace la misura servono almeno due o tre milioni di euro. Questo è l’appello è che facciamo all’Assemblea regionale siciliana in vista della discussione del ddl Collegato. Solo così circa 200 comuni potranno aggiornare i piani in un'ottica di pianificazione e programmazione per ridurre il rischio idrogeologico”.i due software di ultima generazione che consentono, dal rilievo all’elaborazione, di valutare il rischio idraulico del territorio. L’Ordine dei geologi ha organizzato questa attività con il patrocinio della Regione e tiene a specificare come la formazione partita in questi giorni sia innovativa perché mette insieme per la prima volta professionisti e pubblica amministrazione.“Queste attività sono tutte collegate alla scrittura del Pai perché solo attraverso questo strumento possiamo evitare rischi a carico della popolazione. Solo due esempi - ha continuato - bastano per descrivere l’importanza del monitoraggio: il crollo del viadotto Himera sull’A19 e la recente tragedia di Casteldaccia costata tantissimo in termini di vite umane”.In termini pratici questo vuol dire anche una visione bieca del territorio ha consentito di costruire sul letto del fiume. Il fiume, come qualsiasi altro corso d'acqua, presto o tardi si riprende il suo alveo. I periodi di piena vanno considerati in un arco temporale che può arrivare anche a 300 anni”.invece adesso la direzione dovrebbe essere quella di prevenire i danni con un’opera di mappatura del territorio attraverso i software su cui oggi formiamo i nostri geologi”.. Dalla Regione, però, c’è una nuova attenzione al problema. L’anno scorso si è dotata dell’Autorità di Bacino dopo 29 anni dalla legge nazionale che l’ha prevista nel 1989. Così ne dovrebbe nascere una visione globale dei bacini idrografici siciliani che superi una visione frammentata fra dipartimenti e fra enti territoriali.“Gli studi di pericolosità idraulica - ha detto Cocina - sono molto importanti perché solo questi strumenti ci consentono di mappare il rischio per la Sicilia. Servono operatori pubblici e privati adeguatamente formati. Adesso - ha continuato il dirigente - abbiamo intenzione di procedere a una revisione metodologica per scrivere il Pai con l’ottica di previsione dei rischi”.