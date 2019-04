PALERMO. - "Anche sui rifiuti in Sicilia rispunta la famosa “manina”. Dopo le auto blu acquistate a loro insaputa, dopo il condono fiscale, il ddl povertà, l'Anac e la sicurezza stradale, si scopre che anche al ministero dell’Ambiente, guidato dai cinque stelle e dal loro ministro Costa, c’è una manina che impone i termovalorizzatori in Sicilia. E per di più a loro insaputa. Ridicoli". Così il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone.