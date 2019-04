Con una nota indirizzata al presidente della Regione, che rappresentano la quasi totalità degli enti di formazione nell'Isola, denunciano che, malgrado il bilancio della Regione sia stato pubblicato lo scorso 26 febbraio, i capitoli relativi alle attività dell'Avviso 2/2018 non risultano attivi e quindi nessun mandato di pagamento può essere prodotto dal dipartimento Istruzione e formazione professionale. Solo il 10% dei corsi già attivati, molti dei quali stanno già per essere completati, hanno ricevuto metà del finanziamento.che hanno anticipato tutte le spese. Il paradosso è che molti corsi stanno per concludersi senza avere ricevuto nulla. Paradossale anche il fatto che risulta al momento impossibile richiedere il secondo acconto, vista la mancanza del modello di richiesta e il non funzionamento del sistema informatico. Ancora una volta a farne le spese sono i migliaia di operatori impegnati nel comparto Formazione. Gli enti hanno grosse difficoltà e questo potrebbe portare alla sospensione dei corsi", concludono.