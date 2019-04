CALTANISSETTA - A Caltanissetta, unico capoluogo di provincia al voto per le amministrative siciliane, la Lega si presenta con un proprio candidato a sindaco, l'avvocato Oscar Aiello, 39 anni, con due mandati da consigliere comunale alle spalle. "Aiello - spiega Alessandro Pagano, vice capogruppo leghista alla Camera - è sostenuto da un'unica lista, quella della Lega Salvini Sicilia. Un'operazione in controtendenza rispetto agli altri competitor che sono stracarichi di liste. La Lega aveva chiesto agli altri partiti del centrodestra classico di fare le primarie. Ma per mesi ci hanno snobbato e con noi il nostro leader, il ministro Matteo Salvini che verrà personalmente a chiudere la campagna elettorale di Aiello. A quel punto, di fronte a questo mancato rispetto verso la Lega e verso il candidato sindaco, si è deciso di correre da soli". "Il centro destra classico candida a sindaco chi già fu amministratore nel 1993. E il centrosinistra invece candida chi fu sindaco del capoluogo nel 1999. Nessuno può negare - conclude - che trattasi di schemi vetusti". (ANSA).