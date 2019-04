la scomparsa di un grande professionista, grande amico e grande Signore. Abbiamo Abbiamo

avuto la fortuna e l’onore di averti nella nostra “famiglia”; è anche grazie a te, ai tuoi consigli ed ai tuoi insegnamenti che tutti noi siamo cresciuti.

Ti vogliamo ricordare sempre con il tuo inconfondibile ed eccezionale sorriso. Rip, ti abbracciamo forte".

Con questo messaggio, l'Aio - Associazione Italiana Odontoiatri - ha manifestato il proprio cordoglio per la morte di Giovanni Cricchio, odontoiatra palermitano molto conosciuto in città e a livello nazionale che aveva 51 anni. E' stato colto da un malore stamattina, quando era da poco uscito di casa per recarsi al lavoro. Una notizia che ha provocato choc e dolore nei colleghi e in tutti coloro che lo conoscevano. "Una persona splendida - dice Fulvio Gennaro, presidente di Aio - sempre con il sorriso sulle labbra e disponibile. Un professionista serio, un grande esempio per i giovani che ha negli anni formato e anche per noi, che sapevamo di poter trovare in lui un punto di riferimento importantissimo nel settore".

Sui social sono decine i messaggi rivolti a Cricchio, da quelli degli amici di una vita ai ricordi lasciati da chi lo aveva incontrato per lavoro. "E' stato un onore lavorare con lui", scrivono. "Una perdita terribile - aggiungono - perché oltre ad essere un professionista affidabile era una gran bella persona". Cricchio aveva frequentato vari master in Europa ed era membro di un gruppo di ricerca internazionale. Una collaborazione che gli aveva permesso

di pubblicare diversi articoli scientifici originali, di revisione e testi didattici durante gli ultimi anni.

Era stato anche relatore in congressi nazionali ed internazionali. Svolgeva la sua attività nello studio associato di Passaggio dei Poeti a Palermo, nel centro città. "Siamo sconvolti - dice un collega -. Questa notizia ha gettato l'intero settore nello sconforto. Ho avuto il privilegio di conoscere il dottor Cricchio durante il mio periodo di formazione e lo ricordo come un uomo brillante, coinvolgente, serio. Con la sua morte perdiamo una persona preziosa". Cricchio lascia la moglie e due figli.