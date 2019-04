CALTANISSETTA - Con l'esame di altri tre testi e l'ammissione di documenti, si è chiusa l'istruttoria del processo, che si celebra con il rito abbreviato a Caltanissetta, nei confronti dell'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante e di altri cinque imputati. Sono stati chiamati a testimoniare il capo della Squadra mobile nissena Marzia Giustolisi che ha indagato sul "sistema Montante", il questore di Palermo Renato Cortese e Raffaele Grassi, al tempo al vertice dello Sco. A partire dalla prossima udienza, fissata per il 9 aprile, inizierà la requisitoria dei Pm che si protrarrà per sei udienze.La posizione di Montante verrà affrontata il 18 e 23 aprile. Poi la parola passerà alle parti civili e al collegio difensivo. Salvo legittimi impedimenti, il processo dovrebbe concludersi il 10 maggio.Nel corso del dibattimento, su richiesta del Gup Graziella Luparello, si è svolto anche l'esame di Alfonso Cicero, ex presidente dell'Irsap Sicilia (l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive), assistito dall'avvocato Annalisa Petitto.Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla rivelazione di notizie coperte dal segreto d'ufficio, al favoreggiamento. Secondo la Procura nissena, Montante, per anni ritenuto paladino dell'antimafia, avrebbe fatto parte di una vera e propria rete di spionaggio con lo scopo di avere notizie sulle indagini che la magistratura conduceva a suo carico.(ANSA)