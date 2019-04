Come evidenziato nel testo legislativo, tra gli obiettivi delle nuove disposizioni vi è la tutela della “identità e specificità della pesca mediterranea coniugando sostenibilità economica, sociale, culturale ed ambientale". A questo si aggiungono: la modernizzazione delle imprese, lo sviluppo delle infrastrutture di filiera, la tutela delle tradizioni culturali del mondo marittimo, ed il contrasto alle forme di pesca illegale.

, “per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell’economia del mare”.“In seno alla commissione è stato compiuto un importante lavoro - evidenzia Giuseppe Zitelli, deputato regionale di DiventeràBellissima - All’unanimità il ddl ha trovato la sua approvazione, al termine di un percorso costante, condotto in sinergia e concretezza da tutti i deputati che compongono la terza commissione. Ancora una volta si è riusciti a dimostrare come l’impegno serio, la responsabilità del ruolo ricoperto sono il motore per raggiungere la finalità principale di ogni deputato: la crescita della nostra terra. Un mio personale grazie va ai componenti della commissione, in testa al suo presidente, Orazio Ragusa”.