Così, mentre il padre siede accanto al vice premier dei porti chiusi Matteo Salvini, Stefano Paolo si adopera per salvare vite umane nel canale di Sicilia, proprio con quelle ong più volte attaccate dall'esecutivo.

, ha studiato cinematografia ed è appassionato di navigazione. Lavora come skipper dellaed era a bordo della nave Mare Jonio, che lo scorso mese ha portato in Italia - tra mille polemiche - quarantanove naufraghi libici.Tutto normale, se non fosse per il fatto che. Una notizia del tutto singolare che, dopo la scoperta del quotidiano "La Verità", è diventata di dominio pubblico.L'ufficializzazione della scoperta è arrivata dal profilo Twitter della stessa "Mediterranea", che ha confermato la parentela tra i due: "; Stefano Tria fa quello per cui Mediterranea è nata: salvare e salvarci da questo orrore".