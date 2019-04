PALERMO - Con un lungo post pubblicato su Facebook e sul suo sito web Carolina Varchi, deputato nazionale di Fratelli d'Italia, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni europee di maggio. "Mi candido - scrive - perché voglio dare il mio contributo per una sfida cruciale: l'Italia potrà avere il giusto peso, nelle istituzioni europee, solo se avrà rappresentanti con la schiena dritta e capaci di difendere l'interesse nazionale. Questo potrà avvenire se Fratelli d'Italia otterrà un significativo risultato elettorale riuscendo a mandare a Strasburgo una cospicua pattuglia di parlamentari"."Fratelli d'Italia - continua Carolina Varchi - ha dimostrato in questi anni di avere programmi, donne e uomini in grado di cambiare questa Europa. Non inseguiamo sogni sbagliati e anacronistici come l'uscita dall'Unione Europea. Abbiamo sempre lottato per un'Europa dei popoli e delle nazioni, capace di costruire un comune destino ed al tempo stesso rispettosa dell'identità e della sovranità dei singoli stati membri. Ma se l'Europa non cambia non potremo cambiare l'Italia. Se non verranno modificati certi vincoli europei e se non cambieranno gli equilibri attuali - aggiunge - l'Italia continuerà a subire politiche sbagliate imposte da Bruxelles". La Varchi auspica "una nuova aggregazione di centrodestra a guida sovranista e conservatrice. Ed ancora maggiore sarà la crescita elettorale di Fratelli d'Italia alle elezioni europee, maggiore sarà la possibilità di capovolgere gli attuali equilibri in Italia all'indomani delle elezioni. Per il bene della nazione bisogna mettere fine al questo governo a trazione grillina. Questo sarà possibile solo se Fratelli d'Italia avrà la forza per convincere la Lega a costruire un asse sovranista, andare a nuove elezioni e vincerle".(ANSA)