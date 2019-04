venerdì 5 aprile alle 11

con l’apertura ufficiale della XXI edizione di Travelexpo a cui seguirà l’inaugurazione dell’Area Turismo Azzurro con la presentazione del progetto “

” alla presenza di Toti Piscopo, organizzatore di Travelexpo; Edgardo Bandiera, assessore Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana; e Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento Pesca Mediterranea.

Nel pomeriggio, alle 16

A seguire, alle 16.30

Sabato 6 aprile alle 11.30

Nel pomeriggio, alle 16

Alle 18

7 aprile alle 10

dell’Università di Palermo; di Cinzia Suriano, biologa marina e vicepresidente OP Pesca Sicilia Occidentale; di Giusi Gerratana dell’Associazione Donne per la Pesca di Porticello; di Clara Monaco, esperta in sostenibilità e pesca artigianale - UniCt e direttore ricerca biologia marina nel comportamento dei cetacei Marecamp ONLUS; e della giornalista Maria Laura Crescimanno.

venerdì 5 aprile alle 9

: affrontano diverse tematiche i convegni organizzati nell’, che anche quest’anno viene riproposta a Travelexpo dal Dipartimento della Pesca Mediterranea. Immancabili anche le, e quest’anno anche la“Vita di Mare” di, per far scoprire e conoscere, anche da un punto di vista sensoriale, le mille opportunità che il mare e la pesca possono offrire come attrazione turistica.”, che si svolgerà a Mazara del Vallo dal 17 al 20 ottobre 2019, con la partecipazione di Nino Carlino, presidente del Distretto della Pesca e della Crescita Blu. Blue Sea Land è l’evento della comunione tra i popoli del Mediterraneo alle prese con tanti elementi divisivi ma accomunati da un modello alimentare comune, la dieta mediterranea. Prodotti del mare e della terra che l’Expo del cluster Mediterraneo, Africa e Medioriente possono divenire elemento anche di attrattività turistica.”. La conservazione del pesce azzurro, costituito da piccoli e grandi pesci pelagici, rispettivamente acciughe e sardine e tonno rosso, possono costituire in alcune realtà locali della Sicilia dei veri e propri itinerari in cui borghi marinari, stabilimenti di lavorazione, show room e sale di degustazione, possono costituire mete turistichededicato a “”, il vastissimo patrimonio architettonico che può vantare la Sicilia legato da una parte alle scorrerie corsare e piratesche e dall’altra alla lavorazione del tonno.i “”, il progetto che intende proporre un nuovo itinerario turistico tematico celebrando lo status iconico, il patrimonio culturale e l'importanza economica del tonno rosso nel Mediterraneo occidentale. La Strada del tonno mira a rivalorizzare la tradizionale pesca del tonno e le specifiche realtà locali, per diversificare le strategie turistiche promuovendo anche gli sport marittimi, la pesca ricreativa, la nautica e i porti turistici.”. Il Dipartimento Pesca, su sollecitazione della Logos srl Comunicazione e Immagine, ha individuato Isola delle Femmine come borgo marinaro pilota per un progetto di ampia fruizione turistica potendo contare su importanti infrastrutture ricettive.con il convegno dal titolo “” a cura dell’Associazione “Donne di mare” nel corso del quale si susseguiranno gli interventi di chi ha scelto di fare impresa con il pescaturismo nello stretto di Messina, investendo sulla tradizionale pesca al pesce spada con la feluca, come Giusy e Antonella Donato della “I Mancuso Pescaturismo” di Ganzirri (Messina); quello di Bonetta Dell’Oglio la chef che valorizza al meglio gli alimenti di qualità; Claudia Lo Martire che, in rappresentanza dell’Associazione Marinerie d’Italia e d’Europa, promuove la diversificazione della pesca; di Angela Accardi, dirigente Dipartimento regionale Beni Culturali e Identità Siciliana; di Paola Gianguzza, ricercatrice di Ecologia, Dipartimento Scienza della Terra e del Mare” in calendario. Si tratta di un corso di formazione per giornalisti organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti e l’Associazione Siciliana della Stampa Sezione di Palermo a cui interverranno Giuseppe Rizzuto, giornalista; Toti Piscopo, direttore editoriale di Travelnostop.com; Dario Cartabellotta, direttore generale del Dipartimento della Pesca della Regione Siciliana; Vito Pecoraro, dirigente istituto Alberghiero Pietro Piazzi; Mario Puccio, associazione cuochi e pasticceri Palermo; Marco Piraino, Chef titolare della prima fattoria urbana “Io.Bio giardino biologico”; e Mario Indovina del Comitato regionale esecutivo di Slow Food.