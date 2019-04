di ben 1.180 euro in banconote di 50, 20 e 10 euro, Ia stessa somma rubata qualche ora prima all'ambulante di frutta e verdura termitano. Per i due è dunque scattata la denuncia.

Una diciassettenne romena è stata denunciata per ricettazione aggravata, insieme ad un complice di 19 anni perché accusati di essersi impossessati dei soldi dell'incasso dell'automobilista.Una volta scesa dal mezzo, la vittima si è ritrovata senza il suo portafoglio che conteneva il denaro della giornata lavorativa. La ragazza, rintracciata dagli agenti del commissariato di Cefalù, è stata perquisita, ma il bottino non è stato inizialmente trovato.Anche lui romeno, è stato trovato in possesso