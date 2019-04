Sono state escluse dalla commissione elettorale presieduta dal capo di gabinetto del prefetto di Elisa Borbone tre liste. Sono quelle del Polo Civico il movimento che fa capo all’attuale sindaco Giovanni Ruvolo che aveva presentato come candidata, unica donna peraltro Graziella Riggi attuale assessore al bilancio. Le liste denominate Polo Civico e Graziella Riggi Sindaco sono state presentate con quattro minuti di ritardo ed incomplete, sono state inoltre annullate numerose firme una quarantina circa per la presentazione della candidatura ritenute dalla commissione non valide. Tanti i documenti in allegato mancanti. Escono così fino a questo momento, ancora ci sarà la decisione del Tar se gli esclusi vorranno ricorrere, tutti gli assessori della giunta Ruvolo che si erano ricandidati. Spazzati via in un sol colpo . Le cose non accadono mai da sole ci sono sempre altri fatti che si intersecano. Uno degli assessori designati dal Polo Civico la stessa mattina della presentazione delle liste, invia un comunicato in cui smentisce la sua accettazione e definisce un “fraintendimento” la scelta di mettere il suo nome nella squadra di Graziella Riggi. E’ l’avvocato Giuseppe Giunta. La candidata sindaco fa sapere che ha i messaggi a suo favore che sancirebbero il contrario. Diatribe di contorno. Anche uno dei candidati della lista che non è stata accettata fa un passo indietro ieri pomeriggio prima della notizia ufficiale che è arrivata stamane con la notifica degli atti da parte dei messi del comune agli interessati. Settimo Ambra componente storico del Polo Civico va via sbattendo la porta adducendo responsabilità ai nuovi arrivati. Ed infine c’è la lista di Maurizio Averna una candidatura solitaria. La lista “SOS Caltanissetta” non è stata ammessa perché l’autentica di alcune firme non era idonea. Adesso tre giorni per decidere se fare ricorso al Tar, altri tre giorni di tempo il Tar dovrà prendere per decidere ed infine la sentenza. Intanto lunedì alle 17 ci sarà l’estrazione dei simboli per decidere le priorità da apporre nella scheda elettorale. Sono a questo momento rimasti in sei i candidati a Sindaco di Caltanissetta. Michele Giarratana centro destra, Oscar Aiello Lega, Salvatore Messana centro sinistra movimenti civici, Salvatore Licata civico, Roberto Gambino Movimento Cinque Stelle.