I militanti del Movimento cinque stelle hanno scelto gli otto candidati alle prossime elezioni europee. Ma i giochi potrebbero non essere ancora fatti. Incombe, infatti, sull'elenco dei prescelti dal web,, sui capilista delle singole circoscrizioni. Capilista che potrebbero essere paracadutati "dall'esterno", cioè essere scelti anche al di fuori della rosa dei prescelti attraverso le "europarlamentarie".Dopo Corrao e Giarrusso, distanziati da circa 340 voti (2839 il primo, 2491 il secondo) si è piazzatacon 1312 preferenze. Quindi ecco(che aveva 'colpito' col suo videomessaggio in cui citava insieme Troika e Perestroika) con 1254 voti. Poi è il turno del primo sardo in lista: si tratta del cagliaritanocon 866 voti, a seguire(743 voti),sulla quale erano stati alimentati dubbi sulla 'genuinità' del suo titolo di studio (741 voti), infine l'altra candidata sarda(720). E' infatti lei l'ottava della lista e quindi l'ultima a ottenere il "diritto" a candidarsi alle Europee. Ma come detto, non è ancora certo: il capo politico Di Maio ha la facoltà di scegliere i capilista delle Circoscrizioni. E se nella Circoscrizione Isole dovesse arrivare un "esterno", l'ottava "eletta" resterebbe fuori.