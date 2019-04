. Quella seduta d'Aula, nel corso della quale la maggioranza ha dovuto soccombere nuovamente col rinvio in commissione della legge sulla sburocratizzazione, lo ha fatto innervosire. Iadesso un po’ sbollito la tensione ma non ha cambiato idea sul “nodo politico”.“I numeri non ci sono. Ma non ci si può comportare così”.“Non si può, solo per il fatto di non avere i numeri, chiedere alle opposizioni di votare a favore, facendo riferimento a un ‘comune interesse’ ad approvare una norma. La politica è un’altra cosa”.“Mi riferisco anche all’atteggiamento del governo. In tutti i sensi, a partire dallo stesso impegno degli assessori”.“Appunto. Prima di chiedere aiuto alle opposizioni, la maggioranza dovrebbe almeno sforzarsi di farsi trovare a Sala d’Ercole. E invece ieri sei componenti della giunta, che sono anche deputati e quindi votano le leggi, non erano presenti. Così non si può andare avanti”.“E certo. Se non sono gli assessori i primi a dare l’esempio…. E a pensarci bene, le opposizioni ci hanno comunque fatto un favore”.“Quello di chiedere la verifica del numero legale. Se non l’avessero fatto e si fosse andati avanti con le votazioni, quel disegno di legge sarebbe stato bocciato”.“Ma non si può fare una richiesta di quel tipo. Con le opposizioni bisogna semmai creare un rapporto. E in qualche modo è successo in passato, altrimenti io non sarei stato eletto presidente dell’Ars. Il problema non è formale, né di lana caprina. È un problema politico. Se tu non fai questo lavoro a monte, poi che fai, ti lamenti se ti bocciano le leggi?”.“Il punto è questo: la situazione va affrontata e le mie parole dopo la seduta d’Aula vogliono rappresentare un input indirizzato al governo. E non solo al governo. Anche i partiti di maggioranza devono assumersi delle responsabilità. A cominciare da quella di garantire la presenza di almeno una trentina di deputati in Aula. Basterebbe questo per riuscire a far votare le leggi”.“Le ripeto, mi pare il minimo. Altrimenti si decide di nominare in giunta dodici esterni (ride, ndr), lasciando i deputati a fare il proprio lavoro di deputato”.“Non è un problema di rimpasto e non spetta a me deciderlo. Bisogna però affrontare i problemi che emergono all’Ars e non può essere lasciato tutto all’improvvisazione. Le presenze dipendono dai partiti. Serve un incontro, un’analisi per risolvere il problema”.“Non mi sento di dare un giudizio. Ma sono certo che la Prestigiacomo non tira fuori questa questione all’improvviso. Credo che dietro quell’uscita ci siano motivazioni forti. E penso che la parlamentare si stia chiedendo, e a questo punto ce lo chiediamo anche noi, perché si sta cedendo così con Roma sul tema dei soldi per le Province.”."Questo tema sta attirando l’attenzione dei partiti a Sala d’Ercole. Qualcuno mi ha già chiesto una seduta con l’assessore Armao per capire cosa stia succedendo. Da coordinatore di Forza Italia posso dire che il mio partito a Roma si sta comportando in maniera diversa rispetto a quanto sta facendo il governo regionale, come dimostra una proposta di legge del deputato Nino Germanà che punta al riconoscimento di quanto spetta alle ex Province siciliane. Perché si accetti una soluzione così al ribasso, non lo capisco”.“Sinceramente non ne ho idea e non ho ricevuto segnali in questo senso. Anche perché ritengo che i bilanci si impugnano se sono incostituzionali, non per altre motivazioni. Ma se così fosse, allora ancora di più sarebbe necessario un chiarimento in Aula”.“Quella seduta si farà certamente. La data verrà decisa nel corso di una conferenza dei capigruppo che si terrà i primi giorni della prossima settimana”.“Tra me e il presidente Musumeci non c’è nessun problema, andiamo d’accordo. Le posso dire, in tutta sincerità, che in quelle occasioni in cui non ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d’onda non abbiamo mai fatto passare più di un’ora per chiarirci. No, il problema non è quello. Il problema è altrove. Ma adesso bisogna trovare una soluzione”.