Fatti due conti! Affitta ai turisti la tua casa

**Primo Barometro sull’Affitto di Case per vacanza in Italia, indagine condotta in collaborazione con il CISET Università Ca’ Foscari di Venezia.

*** Metodologia di analisi di HomeAway®: Stima basata su dati interni, relativi al guadagno potenziale lordo HomeAway® per un periodo di tempo circoscritto - Periodo: Giugno - Settembre 2018

una vacanza che mixa la voglia di cultura a quella di mare. I turisti che scelgono il capoluogo siciliano sono sempre più numerosi. Arrivano da ogni parte del mondo e per alcuni è già un ritorno. Insomma, per chi vede la Cattedrale e il teatro Massimo, il Palazzo dei Normanni o i Quattro Canti la vacanza sarà permeata dalla bellezza di questa città piena di storia, arte e colori. Per non dimenticare il meraviglioso Golfo di Mondello, la graziosa borgata marinara di Sferracavallo e le spiagge di Cefalù. HomeAway, l’esperto globale nell’affitto di case vacanza, è il portale adatto per promuovere la propria casa a Palermo e dintorni.e nei dintorni, sul portale HomeAway.it nel breve periodo, ha raggiunto nel 2018 € 31.000 annuali.rispetto ad un hotel sono sempre più numerosi. A testimoniarlo è stata un’indagine HomeAway** che ha coinvolto 1.300 residenti in Italia (di età compresa tra 18 e 65 anni, che hanno fatto almeno 1 vacanza lunga o breve). Dall’indagine stessa è emerso che gli intervistati non mostrano una preferenza iniziale nei confronti della casa per vacanza o dell’hotel. Oltre 3 turisti su 4 (77%) hanno considerato entrambe le soluzioni anche se la prima è risultata vincente nella maggior parte dei casi. Di questa quota, infatti, il 79% ha optato per affittare un alloggio, mentre il 21% lo ha scelto come soluzione di ripiego in quanto l’hotel era completo.si ha la possibilità di generare reddito dall’affitto della propria casa al mare, quando non è occupata. Se si possiede una proprietà in prossimità di bar e ristoranti, negozi e supermercati e la presenza di balcone e/o terrazza, il guadagno può essere ancora più proficuo. Indicando le informazioni di base e una breve descrizione della propria proprietà si può già calcolare indicativamente un reddito supplementare con il quale poter incrementare il proprio benessere. Pubblicare l’annuncio è semplice e veloce ed è possibile gestire facilmente le prenotazioni online, in base al prezzo che si ritiene più giusto.che mettono in affitto sul sito la loro proprietà nei mesi estivi, secondo dati interni HomeAway, va dagli oltre 14.000€ se la casa si trova a Partinico, fino alle 16.000€ se la proprietà è locata a Santa Flavia, passando per gli oltre 12.000€ a Terrasini.Vai sul sito fattidueconti.it e calcola il tuo guadagno extra. Per te anche una dolce sorpresa!Metodologia di analisi di HomeAway®: Stima basata su dati interni, HomeAway® relativi al guadagno potenziale lordo per un periodo di tempo circoscritto - periodo: Gennaio - Dicembre 2018