Una reunion di alcuni fra i più rappresentativi pianisti e compositori siciliani, sotto il nome di Almendra Music di Palermo, più che una etichetta, un vero e proprio movimento musicale a 360 gradi, ideato da Gianluca Cangemi e Luca Rinaudo, artefici di un coraggioso investimento culturale, condiviso con alcuni fra i nostri più importanti musicisti.

talora nella suggestiva computer music di Luca Rinaudo.

Questi i protagonisti: MARCELLO BONANNO pianoforte, VALENTINA CASESA pianoforte, ORNELLA CERNIGLIA pianoforte, synth, GIOVANNI DI GIANDOMENICO pianoforte, electronics, LUCA RINAUDO a.k.a. NAIUPOCHE electronics.

Musiche di Marco Betta, Marcello Bonanno, Valentina Casesa, Ornella Cerniglia, Giovanni Di Giandomenico, Naiupoche, Henry Cowell, Tōru Takemitsu.

Musiche di Berlin, Bonfa, Rodgers, Van Heusen, , Gershwin e altri.

Musiche di Debussy, Joplin, Doppler, Saint-Saëns, Kuhlau.

Una grande celebrazione del pianoforte ed un esclusivo appuntamento musicale domenica 7 aprile 2019 al Palacultura Antonello, alle ore 18, per la 98ª Stagione Concertistica della Filarmonica Laudamo con «NO PIANO IS AN ISLAND», fra classica e jazz, tradizione e contemporaneità, libertà e rigore.Quattro grandi pianisti condivideranno il glorioso Steinway della Filarmonica Laudamo, imbattendosiI prossimi appuntamenti della Filarmonica Laudamo prevedono:Giovedì 11 aprile 2019 ore 20, Sala Laudamo per «Accordiacorde», in collaborazione con E.A.R. Teatro di Messina il duo «TWO JAZZ GUITARS» composto da GIANCARLO MAZZÙ chitarra, FRANCESCO MAZZÙ chitarra in «American Songbook E Chitarra Jazz: incontro tra melodia e virtuosismo».Al Palacultura domenica 14 aprile 2019 ore 18. in collaborazione con il Conservatorio “A. Corelli” di Messina si esibiranno il «FLARPS TRIO» composto da Claudio Garofalo flauto, Deborah Ferraro arpa, Daniela Munzi arpa, con musiche di Satie, Debussy, Saint-Saëns, Mafali, ed il «TRIO 2 FLAUTI & PIANOFORTE» con Federica Milone flauto, Michela Di Mento flauto, Mario Cuva pianoforte.