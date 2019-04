Continua l’azione divulgativa del Rotary Club Palermo Sud che, dopo l’incontro del 28 marzo con il Prof. Enzo Scannella, sulla tematica della stabilità bancaria e della tutela del risparmio, peraltro assolutamente attualissima, visto che proprio il giorno successivo è stata istituita l’apposita commissione parlamentare, è proseguita ieri sera, negli accoglienti locali di Villa Zito, con l’intervento del Dott. Maurizio De Lucia (nella foto col presidente del Rotary Club, Marco Puglisi), Procuratore Distrettuale Antimafia di Messina, che ha avuto modo di condividere con l’uditorio la propria pluriennale esperienza nel settore, con le sue riflessioni sul tema: “Lo stato della lotta alla mafia in Sicilia dal periodo buio delle stragi ad oggi”. Molti, come sempre, gli interventi dei presenti a dimostrazione del grande interesse per gli argomenti affrontati, anche in questa occasione, ai più alti livelli di competenza.