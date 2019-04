PALERMO - L'Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha bandito un concorso per 40 posti di dirigente medico. In dettaglio: 13 posti specialisti di Ortopedia e Traumatologia, 18 di Radiodiagnostica e 9 posti di Pediatria. "Il personale medico va assolutamente rafforzato - spiega il commissario straordinario dell' Asp, Fabio Damiani, al Giornale di Sicilia - la carenza di medici è un punto debole dell'intero sistema e della sua efficienza". Il bando sarà pubblicato sulla GURS-Serie Speciale Concorsi, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale, e sul sito dell'Azienda: www.asptrapani.it, nell'area Bandi di Gara e Concorsi. Informazioni presso l'Unità operativa complessa Risorse Umane-Assunzioni e Amministrazione del Personale dell' Asp in via Mazzini 1 a Trapani.(ANSA).