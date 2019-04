. E' così che l'Italia ricorda, lo storico conduttore televisivo, scomparso ieri a settantadue anni. Una lunga carriera tra i protagonisti del piccolo schermo, a cavallo fra gli anni '80 e '90.Fu uno dei pionieri di Mediaset, passando tra Canale 5 e Italia 1, da un programma sportivo a un altro di intrattenimento. Aveva affiancato altri pezzi da novanta della tv come Mike Bongiorno e Sandra Mondaini. Alla fine degli anni '90, l'avventura in politica, quando accettò l'incarico di assessore allo Sport alla Provincia di Milano. Per il sindaco meneghino Beppe SalaCadeo si era ormai ritirato dalla vita televisiva. Malato da tempo, la sua ultima apparizione risale al 2007, al fianco di Roberta Lanfranchi. Per la conduttrice, il collega era un "uomo gentile", mentre secondo Gene Gnocchi, si trattava di "un grande signore e un vero amico".