palermitana, nata nel 1981 da un’idea del dottor Claudio Mazza, cambia look e si mette in gioco per

vincere un’altra scommessa. E lo fa aprendosi e presentandosi al suo pubblico, con uno spazio

pensato e dedicato ai lettori, in via dei Leoni 71, nel cuore di Palermo, dove poter leggere e

conoscere i lavori e le novità realizzate e proposte dal team Nuova Ipsa. L’inaugurazione sarà

domenica 7 aprile alle ore 18, Claudio e Alessio Mazza (figlio e socio dell’editore), insieme ai loro

collaboratori, saranno lieti di accogliere quanti vorranno brindare con loro e a tutti gli intervenuti

verrà donata una copia del libro di Beppe Schiera Pueti comu a mia .

Inizialmente specializzata nelle

pubblicazioni di medicina naturale, diventata nel giro di pochi anni leader nel panorama nazionale,

nei primi anni 2000, Nuova Ipsa ha allargato la propria sfera di interessi alla narrativa, alla

saggistica e alla cultura siciliana.

Fiore all’occhiello di quest’ultima produzione sono i libri che narrano della saga dei Florio in tutti i

suoi risvolti sia familiari che imprenditoriali. “I Florio regnanti senza corona” del giornalista e

storico Vincenzo Prestigiacomo, “Con gli occhi di Franca” del dottor Salvo Requirez e “Le navi dei

Florio” dell’architetto genovese Paolo Piccione, sono volumi che dopo accurate ricerche su inediti

documenti storici hanno raccontato sotto una nuova luce le vicende della famiglia che cambiò le

sorti dell’economia siciliana.

“Il fatto che un’azienda che produce libri si espanda, in una città dove, come molte altre, la

popolazione dei lettori è stata decimata dai social, è un evento non solo positivo ma incoraggiante -

dice lo scrittore Salvatore Requirez -. Ciò non mi sorprende: non ho mai guardato a Claudio -. Ciò non mi sorprende: non ho mai guardato a Claudio

Mazza solo come a un uomo capace di incartare le idee degli altri. Credo sia mosso da una doppia

pulsione interna: coraggio (requisito necessario per gli editori di oggi) e una passione innata per

avere misura della quale basta sfogliare il ricchissimo catalogo Nuova Ipsa: un viaggio emozionante

che spazia dalle scienze naturali alla letteratura di nicchia. Lo specchio dell’impegno di chi non

teme, ogni volta, di confermare che è la Cultura a guadagnarci soprattutto da quei libri dove gli

editori perdono. A Claudio ed Alessio che ne segue le orme l’antico e sentito ad maiora!”.

“Nuova Ipsa è una casa editrice che cura in modo artigianale i volumi tanto da farne oggetti

preziosi, libri da collezionare – gli fa eco lo scrittore Vincenzo Prestigiacomo -. Negli ultimi anni

ha dato sempre più spazio a temi legati alla Sicilia. Hanno molto successo i libri dedicati alla

famiglia imprenditoriale dei Florio, una delle dinastie borghesi che hanno caratterizzato banca,

commercio, industria e vita mondana.”

Oltre ai libri sui Florio grande successo di pubblico hanno avuto saggi storici e filosofici di autori

noti al grande pubblico, quali “Il regno di Sicilia” di Pasquale Hamel e “Pecunia non olet” di

Alberto Jori. Senza contare il grande impegno nella pubblicazione dell’opera omnia del poeta

palermitano Giovanni Meli.

“Da anni, fra mille difficoltà e, spesso, incomprensioni Nuova Ipsa ha

voluto rappresentare una voce libera nell’editoria siciliana. Le sue pubblicazioni, molte delle quali​

hanno ricevuto autorevoli riconoscimenti a livello scientifico, hanno rappresentato un valore

aggiunto sul piano culturale contribuendo, fattivamente alla formazione e alla crescita di

un’opinione intellettuale più informata e avvertita - dice Pasquale Hamel -. Quella che

inizialmente appariva una sfida è, dunque, da tempo diventata una realtà, un riferimento importante

per una comunità di studiosi e non solo, soprattutto un approdo per tante esperienze e

iniziative. Oggi, nella nuova sede Nuova Ipsa, che diventa anche libreria, si rinnovella la sfida per

un balzo in avanti verso nuovi traguardi. Nuova Ipsa vuole infatti divenire anche spazio di

provocazione - libero dai condizionamenti dei finanziamenti pubblici che, peraltro, anche nel

passato non sono arrivati - un balzo per farsi soggetto di interlocuzione con la grande cultura

nazionale”.

Un augurio a Nuova Ipsa arriva anche da Alessandro Pizzoccaro , presidente della

Guna (casa farmaceutica omeopatica milanese): “Altre nuove idee, nuovi progetti da un editore

sofisticato e coraggioso. Che la nuova sede dia ulteriore impulso alla diffusione di una cultura di

qualità”.

cambia sede e diventa anche libreria. Una delle realtà più belle dell’editoria