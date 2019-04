Il primo ministro Giuseppe Conte ha annunciato che è stato liberato in Siria Sergio Zanotti. "Ulteriore successo delle nostre istituzioni, in particolare dell'Aise", ha commentato il premier.L'uomo, un imprenditore bresciano, classe 1960, era sparito nel nulla nell'aprile del 2016. Si era infatti recato in Turchia, a ridosso del confine siriano. Da lì però se ne erano completamente perse le tracce. Nessuna informazione è trapelata per mesi, fino a quando Zanotti, nel novembre dello stesso anno, era apparso in video insieme a uno dei suoi rapitori. Sebbene gli autori del sequestro si dichiarassero "jihadisti", la Farnesina ha sempre parlato di un caso del tutto anomalo. Il rapimento non sarebbe infatti riconducibile a cellule terroristiche ben precise.