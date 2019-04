PALERMO - "In Sicilia L'Inps fa registrare disservizi gravissimi nell’erogazione di prestazioni quali Naspi, astensione obbligatoria e facoltativa, maternità, bonus nascita e assegno di natalità. Ciò è ancora più aggravato per i lavoratori ex Enpals per i quali il sistema di liquidazione è totalmente in tilt senza che nessuno corra ai ripari. Caf e cittadini sono impossibilitati sia nella presentazione delle istanze che nella liquidazione delle prestazioni. Questa situazione va avanti da qualche settimana, in coincidenza con l’avvio del reddito di cittadinanza e quota 100". Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale dell’Udc."Sembra che l’Inps - conclude il deputato - si sia votata essenzialmente a favorire il varo di queste misure volute dal governo nazionale, trascurando tutte le altre prestazioni e lasciando i cittadini senza risposte e senza benefici economici. Di Maio e Salvini probabilmente sono riusciti a piegare l’Inps sulle loro priorità".