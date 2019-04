nella mia cucina, magari nella mia terra che ha tante potenzialità da valorizzare". E' questo il primo commento della vincitrice dell'ottava edizione italiana del cooking show televisivo di MasterChef, la cui puntata finale è stata trasmessa ieri sera da Sky Uno e ha fatto segnare un ulteriore record di ascolti, con un aumento dei telespettatori rispetto a quella dello scorso anno., Gilberto Neirotti, che durante il programma si è distinto per i frequenti scontri con i giudici chef, e Gloria Clama. A far propendere dalla parte di Valeria le valutazioni di Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, un menù degustazione che la vincitrice ha dedicato alla sua terra, la Sicilia. Se a far notare il menù è stata soprattutto la trovata del secondo piatto composto da guancia di vitello abbinata al gambero crudo e ad una bisque al marsala, non da meno sono stati la bruschetta con pane d'Altamura e sferificazione di pomodoro come entrée, il cannolo di alici marinate ripieno battuto di melanzane, prezzemolo, mandorle, salicornia e uova di trota, e il primo di spaghetti ai ricci di mare con mousse di cocco. Non da meno sono state anche le altre portate proposte da Valeria, che si è presentata davanti ai giudici anche con un piccione al tè Oolong Phoenix e un dessert al quale la cuoca non avrebbe potuto dare nome migliore visto come sono andate le cose: lieto fine (un gelato di ricotta su fondo di pistacchio con lamponi e spugna di agrumi)."I miei parenti hanno scoperto della mia vittoria solo ieri sera - ha detto la Raciti a proposito del segreto mantenuto dal termine delle registrazioni del programma fino alla trasmissione della finale - ed è stato bello così, con una sorpresa. Ho sempre detto che in finale mi sarebbe piaciuto arrivare con Gloria, perché, anche nonostante il nostro essere opposte in tanti aspetti, ci siamo trovate molto vicine".Con la vittoria, la novella cuoca catanese si è portata a casa un premio di centomila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare un libro di ricette che sarà pubblicato a breve.Sul fronte dei numeri, il talent prodotto Endemol Shine Italy chiude la stagione con un record di ascolti: la finale di ieri è stata seguita dal 6% in più di spettatori rispetto alla passata edizione. Sui social, invece, la finale di MasterChef è stato il programma più commentato della giornata.(di Carlo Mandelli)