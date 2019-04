La richiesta delle mamme e dei papà è ora quella di una proroga della riconversione: mantenere la sezione comunale per un altro anno.

Questa mattina, una cinquantina tra mamme e papà hanno manifestato davanti a Villa Niscemi, in rappresentanza di 160 genitori, per sollecitare l'apertura del dialogo con il primo cittadino ed evitare che una sezione della medesima scuola venga soppressa e riconvertita in statale.il Comune di Palermo ha disposto una riorganizzazione della struttura per il mese di settembre con conseguenze di vario tipo: taglio al personale docente; interruzione della continuità scolastica e dei servizi di qualità offerti dalla scuola fino ad ora. Un disagio non indifferente, considerando che - secondo quanto affermato dalle stesse famiglie degli iscritti - la "Sardegna" rappresenta davvero un'eccellenza per il mondo scolastico palermitano., che ha parlato di "tagli legati al bilancio" e che - a detta degli stessi familiari - avrebbe fornito risposte "contraddittorie e poco chiare". "Purtroppo nel mese di febbraio siamo venuti a sapere che una sezione della scuola è già stata soppressa e verrà riconvertita in statale" scrivono i familiari in una missiva indirizzata a Orlando e letta pubblicamente durante la manifestazione di stamattina.la comunicazione da parte dell'Assessorato e dell'Unità didattica educativa di competenza è stata assente e noi genitori, sia quelli dei bimbi riconfermati che quelli dei nuovi iscritti (tutti e 48 in lista d'attesa), non siamo stati informati tempestivamente della triste novità. Non vogliamo che il percorso formativo dei nostri figli venga sacrificato per iniziative ai limiti della legge, che poco guardano all'interesse dei bambini".