Sbarca al Teatro Abc di Catania “Il gabbiano (à ma mère)” con Massimo Ranieri: lo spettacolo, diretto da Giancarlo Sepe, è un originale riadattamento dell’opera dello scrittore russo Anton Pavlovic Cechov, che narra la storia dello scrittore Konstantin Treplev e delle sue tumultuose vicende personali. La rappresentazione verrà messa in scena dal 4 all’8 aprile. Sempre a Catania, al Teatro Stabile, “Le relazioni pericolose” con Elena Bocci e Marco Sgrosso: la trasposizione drammaturgica dell’opera dello scrittore francese Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos verrà proposta dal 2 al 7 aprile. Al Teatro Vittorio Emanuele di Messina va in scena “Sogno di una notte di mezza estate” , riadattamento della celebre opera di William Shakespeare: le vicende amorose di Ermia e Lisandro ed Elena e Demetrio verranno interpretate da Stefano Fresi, Violante Placido, Augusto Fornari e Paolo Ruffini. Il 6 e il 7 un altro spettacolo, questa volta al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento: per la rassegna “Mariuccia Linder”, va in scena “Un caffè con Pirandello” , storia di un anziano professore che durante le notti trascorse al caffè della stazione racconta ad un giovane e credulone cameriere di incontri con personaggi tra l’immaginario e il reale. Tra gli attori sul palco Liliana Abbene, Pasquale Bentivegna e Vincenzo Catanzaro.

Il pluripremiato chitarrista Marco Carnicelli in concerto alla sala Auditorium del Centro Abbate di Caltanissetta: dopo aver calcato i palchi dei migliori teatri d’Europa e di tutto il mondo ed aver suonato con importanti direttori d’orchestra come Konrad Von Abel, il chitarrista nisseno si esibirà nella sua città natale sabato 6 con un repertorio che va dalla musica sudamericana a quella classica. A Scicli, in provincia di Ragusa, “Lo Spettacolo del Jazz” ospiterà il bassista di Alfredo Paixao: nato a Rio de Janeiro, il musicista ha collaborato negli anni con artisti italiani del calibro di Pino Daniele, con cui ha registrato 12 album, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, ed internazionali come Liza Minelli, Ricky Martin e Julio Iglesias. Questa volta lo ritroveremo coinvolto nel suo nuovo progetto “Iris”, trio jazz che vede la partecipazione del saxofonista Francesco Patti e del chitarrista Enrico Bracco.

La nona edizione del “Festival Randez-vous” porta al Cinema De Seta dei Cantieri Culturali della Zisa di Palermo quattro film del regista francese Cédric Kahn: l’evento, organizzato dall’Institute Français, che negli scorsi anni ha portato nella città nomi noti del cinema francese come Michel Gondry, Bruno Dumont e Lucas Belvaux, offrirà gratuitamente la proiezione di “Roberto Succo”, “La prière”, “Feux Rouges – luci nella notte” e “Une vie meilleure” in lingua originale e con sottotitoli. Tutti i film verranno presentati dal loro autore che approfondirà i temi trattati e aprirà interessanti dibattiti, all’insegna della scoperta di un cinema originale e moderno.​

Dopo l’evento della settimana scorsa a Partanna, dal 5 al 7 un altro incontro che accontenterà tutti gli amanti del cioccolato: “Lo Sbarco del Cioccolato” di Marsala darà la possibilità di gustare le prelibatezze al cacao preparate da 5 maestri cioccolattai di tutta l’isola. Inoltre showcooking e spazi in cui poter accostare il miglior cioccolato con i vini delle Cantine Intorcia di Marsala. Torna il “Cannolo Festival” al Mercato Sanlorenzo di Palermo giorno 6 e 7: la sagra ospiterà maestri pasticceri provenienti da tutta la Sicilia che si sfideranno in una gara all’ultimo assaggio. Verranno allestiti banchi di degustazione dei dolci che poi verranno giudicati, oltre che da una selezionata giuria di intenditori, da tutti coloro che acquisteranno il ticket di degustazione. Inoltre sarà possibile, grazie all’Associazione Italiana Celiachia, gustare cannoli senza glutine.