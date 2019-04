'Io lavoro, io rispondo col lavoro, con i fatti. Questa gente che cerca fascisti, comunisti, nazisti, marziani, venusiani...i ministri sono pagati per lavorare'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Salvini commentando le preoccupazioni del vicepremier Di Maio per le alleanze europee della Lega con chi nega l'olocausto. 'Io difendo i confini, vorrei concretezza anche dagli altri - dice Salvini - mi piacerebbe si sbloccassero cantieri fermi e opere pubbliche'. Pronta la nuova replica di Di Maio: 'Lo sblocca cantieri è provvedimento di un governo in cui siamo tutti e due, non so se è chiaro...', e aggiunge: 'lavoriamo bene, ma abbiamo problemi sui temi ideologici'.