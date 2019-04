PALERMO - La Polizia di Stato ha arrestato Giuseppe Zangara, 35 anni, palermitano di Ballarò, in esecuzione di un provvedimento restrittivo di custodia cautelare domiciliare, emesso dal gip del Tribunale di Palermo. L'uomo è accusato di tentata rapina lo scorso 6 novembre, ai danni di una gioielleria in piazza Castelnuovo. Zangara si è finto un cliente, ha preso un bracciale e con la scusa di una telefonata si è allontanato dal negozio. La commessa ha cercato di fermarlo ma senza successo. In soccorso della donna è intervenuto un amico che ha costretto Zangara ad abbandonare il bracciale. (ANSA)