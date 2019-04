MARSALA (TRAPANI) - Costituito a Marsala il Circolo di 'Diventerà Bellissima', che l'assemblea degli iscritti ha unanimemente deciso di intitolare alla memoria di Enrico Russo, dirigente regionale del movimento prematuramente scomparso nel dicembre 2018. Eletto il Direttivo del circolo, composto da Giusy Curcio, Daniela Galileo, Alessandro Montalto, Salvatore Salvo, Mariano Savalla, Daniele Tedesco e Gianvito Zizzo. Il Direttivo si è riunito oggi per tracciare le prime linee guida e per eleggere i suoi vertici. All'unanimità sono stati eletti Mariano Savalla e Salvatore Salvo, rispettivamente presidente e vice Presidente. Il componenti del Direttivo hanno deciso di non assegnare altri incarichi specifici, "intendendo assolvere insieme - si legge in una nota - i vari compiti operativi. Sono stati proposti alcuni temi di interesse cittadino, che saranno approfonditi nelle prossime riunioni".