PALERMO - "A me essere o non essere capolista non interessa, non cambia nulla. L'ordine di chi viene eletto lo decidono i cittadini con il proprio voto di preferenza. Non è importante essere capolista, l'importante è comportarsi da capolista". Lo scrive su fb Ignazio Corrao, primo della lista Isole del M5S alle Europee ed eurodeputato uscente. "La possibilità di nominare dei capolista esterni, sottoponendoli ad un voto su Rousseau, è prevista dal regolamento e non c'è nulla di strano", sottolinea Corrao