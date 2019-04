PALERMO - "C'è da cambiare tanto in questa Europa nel senso che bisogna renderla sempre più politica e sempre più vicina ai cittadini sicuramente non va smontata così come vuol fare Salvini e vuol fare il Movimento 5 stelle". Lo ha detto il senatore Davide Faraone, segretario regionale del Pd che ha partecipato a Palermo insieme con simpatizzanti all'iniziativa nazionale "Per amore dell'Italia", la mobilitazione dei democratici "per denunciare le azioni di questo governo, per difendere l'Italia, per cambiare l'Europa affinché sia più vicina alle persone, più giusta, equa, verde, del lavoro e democratica". "L'Europa - ha detto Faraone - deve essere il nostro futuro, la nostra strategia, per cui bisogna andare avanti nel rafforzamento politico di questo continente che deve diventare sempre meno di banche e di monete, ma che deve occuparsi di politica, di popoli e di sociale".(ANSA).