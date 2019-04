PALERMO - La Polizia di Stato ha arrestato Giuseppe Lo Verso, 19 anni, accusato di tentata rapina al supermercato Paghi Poco di via Messina Marine a Palermo. Gli agenti del commissariato hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare domiciliare, emesso dal tribunale di Palermo. L'assalto risale al scorso 13 ottobre: il bandito, a volto coperto, raggiunse in moto il parcheggio nei pressi del supermercato. Anche la targa dello scooter era coperta con un pezzo di cartone. Il giovane fece irruzione nel market armato di taglierino, ma fu messo in fuga dalla reazione degli impiegati abbandonando lo scooter. Grazie alla targa e alla immagini del sistema di videosorveglianza gli agenti del commissariato sono così riusciti ad identificare il rapinatore.(ANSA).