MONREALE (PALERMO) - Stava potando un albero di pino quando ha perso l'equilibrio ed è finito sulla recinzione di un giardino, nella zona di Pezzingoli, a Monreale. Ha perso così la vita Giuseppe Daidone di Altofonte, un dipendente 59enne della Forestale che stamattina stava eseguendo dei lavori in un'area privata di proprietà di un professionista della cittadina normanna.

A non lasciargli scampo l'impatto sulla ringhiera: dopo essere caduto dalla scala in cui si trovava, è rimasto infilzato. La dinamica del terribile incidente è stata ricostruita dai carabinieri, arrivati sul posto quando è stato lanciato l'allarme.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo: l'uomo avrebbe battuto anche la testa. In contrada Pezzingoli anche i vigili del fuoco e il medico legale che ha effettuato una prima ispezione cadaverica. Le indagini sono tuttora in corso per accertare nei dettagli le fasi di quanto accaduto.