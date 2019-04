che si rifiutano di rientrare in commissione fin quando Riccardo Savona non si sarà dimesso dalla sua presidenza, la seconda Commissione ha portato avanti l’esame del disegno di legge.

Cosa c’è nelle disposizioni collegate alla legge finanziaria è presto detto mentre fa notizia ancora più quello che non c’è.

Il centro di raccolta di tutti gli uffici degli assessorati regionali si farà ma non sarà la legge a stabilire se il “Pirellone” della Regione siciliana si ergerà sui resti della sede dell’Ente minerario siciliano. La giunta approverà un progetto preliminare che dovrà avere un parere della commissione Bilancio e della commissione Ambiente di Palazzo dei Normanni. Poi, entro 120 giorni, dovrà pronunciarsi con un parere obbligatorio il Consiglio comunale di Palermo. C’è anche un tempo per realizzare l’opera: 20 anni.

Il centro direzionale della Regione siciliana si farà ma la legge non dice dove sarà fatto. È saltata anche l’operazione attraverso cui la Regione avrebbe dovuto acquisire gli immobili prima conferiti al Fiprs, il Fondo immobiliare pubblico della Regione Siciliana.Malgrado l’Aventino dei deputati del Movimento cinque stelle. Dall’altra parte sembra proprio che non ci sia stato un assalto alla diligenza che era stato paventato quando si puntava a un’approvazione veloce della Finanziaria per fare terreno della contrattazione politica proprio la discussione del Collegato. I tempi delle vacche magre del bilancio regionale impongono sobrietà.neanche la norma che da una parte avrebbe consentito al dipartimento regionale delle Finanze e del Credito di riacquisire, esercitando il diritto di prelazione, gli immobili conferiti al Fiprs e che dall’altra parte faceva uscire la Regione dal fondo immobiliare.. Il Collegato continua a stanziare un milione per l’attività ma prima di ricorrere a un privato l’assessorato della Salute dovrà realizzare la ricognizione in convenzione con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o con i suoi stessi uffici.In sala d’Ercole non saranno esaminate le norme che avrebbero introdotto la possibilità di firmare delle assicurazioni sul patrimonio di proprietà della Regione. È stata barrata anche la previsione di stipulare assicurazioni furto e incendio, distruzione e copertura elettronica su immobili e mobili regionali. Il pacchetto di norme per le assicurazioni valeva 2 milioni. Non sono passate, poi, neanche le norme che riguardano alcune operazioni immobiliari fra la fondazione Orchestra sinfonica siciliana e la Regione.quelle sul garante dei diritti dei detenuti e le norme sulle convenzioni dell’assessorato regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità. Stando all’attuale testo, inoltre, le certificazioni mediche per le assenze da scuola dovranno essere prodotte solo dopo dieci giorni di assenza.Sotto la soglia comunitaria le amministrazioni pubbliche dovranno utilizzare il criterio del minor prezzo e non quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’articolo prevede poi che nella comparazione delle offerte le commissioni di gare elimino le offerte che fanno il prezzo più basso e più alto del 10% della media aritmetica di tutte le offerte. Ma l’articolo fissa altre regole rispetto ai calcoli da fare rispetto alle offerte presentate. Nella Finanziaria bis ci sono infine anche le norme sui biglietti gratuiti dell’Ast, sul sostegno alle ex Provincie e sulle opere incompiute.500mila euro per il comitato italiano paraolimpionico, 500mila euro per il Coni e 300mila euro per la tappa siciliana dell’European Golf tour.Nei prossimi giorni il testo del Collegato generale potrebbe arrivare così in Sala d’Ercole., quello riguardante i canoni di concessione della Regione, quello riguardante Riscossione Sicilia e infine quello più importante: quello che si occupa di enti regionale e pubblica amministrazione. Proprio in quest’ultimo disegno di legge è contenuta la norma che consentirebbe alla Regione di assumere. I ddl però non hanno mai iniziato il loro iter parlamentare e così i tempi sembrano essere lunghi.