Manuel Agnelli a Palermo per una serata al Teatro Golden. Solo domani, 9 aprile 2019, uno spettacolo unico che vedrà il cantante in una versione intima e quasi confidenziale con il pubblico.In scaletta brani tratti dallo storico repertorio degli Afterhours, in versioni totalmente inedite, che si alterneranno a cover.Manuel Agnelli sarà accompagnato sul palco da Rodrigo D'Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore.sarà un'occasione per ritrovare o scoprire un lato artisticamente più intimo di uno dei personaggi più iconici della contemporaneità musicale del nostro Paese.Come ultimi lavori nel 2018 presta la voce a Caravaggio nel film Caravaggio - l'Anima e il Sangue, prodotto da Sky. Sempre a febbraio 2018, è protagonista e tra gli autori di "Ossigeno", programma in onda su Rai 3. Nel settembre 2018 torna in tv come giudice di X-Factor alla guida delle under donne