Comincia a prendere forma la lista del Partito democratico nella circoscrizione Isole per le Europee. L'annuncio lo ha dato lo stesso Bartolo, il medico di Lampedusa diventato un'icona dell'accoglienza ai migranti, all'agenzia Lapresse, che rilancia la notizia sul suo sito. Bartolo, si legge, sarà candidato in quota “Demos - Democrazia solidale”, un movimento di cattolici vicino al Pd, immediatamente dopo Chinnici, confermata da Nicola Zingaretti capolista così come era stato per le elezioni del 2014. Bartolo dice all'agenzia che sarà candidato anche nella circoscrizione Centro. "Alla fine ho deciso di candidarmi - confida protagonista del film Orso d'Oro 'Fuocoammare' - adesso me la giocherò con le preferenze".- spiega a Livesicilia il medico lampedusano -. Ho cercato di portare testimonianza, anche andando in giro per tutta l'Europa. È mio dovere fare sapere la verità. La buona politica deve cambiare le cose e penso quindi che sia giusto entrare, non scendere, in politica, per cercare di cambiare le cose dall'interno”.La scelta di Chinnici capolista non ha ancora il crisma dell'ufficialità ma è un'eventualità che era nell'aria e fonti del Pd la danno come cosa fatta. Nei giorni scorsi dei dirigenti del Pd avevano scritto a Nicola Zingaretti una lettera che chiedeva, senza farne espressamente il nome, di privilegiare l'altra uscente, Michela Giuffrida, che è ricandidata. Restano da definire le altre posizioni. Un nome che circola nelle ultime ore è quello di, presidente del cda dell'Università Kore di Enna. In lista dovrebbe esserci anche, catanese, espressione di Siamo Europei di Carlo Calenda.