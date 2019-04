iamo qui per chiedere a Musumeci di rimettere al centro della politica infrastrutturale in Sicilia l’aeroporto Florio di Trapani-Birgi. E a Toninelli di concentrarsi di più sui fatti e meno sulle dirette Facebook. Abbiamo qualche idea, seguendo per esempio la strategia adottata dalla regione Friuli sullo scalo di Trieste".

TRAPANI - "Abbiamo fatto un giro all’aeroporto di Trapani-Birgi. Una struttura moderna ma deserta, un piccolo gioiello dimenticato che, se la Regione e il governo nazionale decidessero veramente di valorizzare così come avviene in tutta Italia per i piccoli aeroporti regionali, potrebbe rappresentare un importante volano di sviluppo per la Sicilia". Così il segretario regionale del Pd, davide Faraone, che ha anche girato un video del sopralluogo a Birgi. "S"Pensiamo che occorra un intervento economico pluriennale della Regione, così come si è fatto per Trieste, e con risorse del governo nazionale per supportare un periodo di avviamento e di consolidamento che consenta allo scalo di essere, nei prossimi dieci anni, competitivo e con un flusso di passeggeri adeguato. Ciò potrebbe favorire una fusione con il gestore dell’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Una strategia che, oltre a rafforzare il sistema infrastrutturale, potrebbe davvero rappresentare una svolta economica che, per la Sicilia occidentale e per l’intera isola", le parole di Faraone.