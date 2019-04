. La nota azienda di abbigliamento, nata in Svezia nel lontano 1947, conta oggi negozi in ben 72 paesi al mondo tra cui il nostro. Qui ha aperto da poco una nuova selezione di personale, anche senza esperienza.La ricerca è finalizzata ad assumerein gran parte degli store presenti sul territorio nazionale. Molte le regioni coinvolte nelle assunzioni, fra queste anche laPer ricevere maggiori informazioni eoccorre collegarsi al sito dell'azienda ed accedere direttamente alla sezione "carriere", selezionando il profilo per cui si ha interesse.