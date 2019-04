MARSALA (TRAPANI) - La spedizione dei Mille da Quarto a Marsala racconta il Risorgimento italiano e quello gastronomico. L’Unità d’Italia si è compiuta a Marsala con lo sbarco di Garibaldi l’11 maggio del 1860. I mille garibaldini provenivano da varie zone del Paese, ognuno aveva le sue abitudini culinarie e un ruolo fondamentale lo ebbe proprio la cucina. Si incastra con la settimana dedicata alle manifestazioni garibaldine l’evento realizzato dall'associazione 'Nel segno del Sale' e denominato 'Il Risorgimento in cucina, l'Unità d'Italia a tavola'.Una due giorni a Marsala per scoprire le tradizioni culinarie oramai dimenticate ma che raccontano la storia fatta di povertà degli alimenti, di semplicità del cibo e di genuinità del prodotto. Riflessioni e suggestioni sulla cucina che ha caratterizzato l’identità nazionale, il cibo come chiave di lettura di personaggi della storia studiati sui libri di scuola.Si parte il 10 maggio alla riscoperta di questi piatti, i ristoranti del centro storico, a cena, prepareranno delle pietanze dell’epoca che verranno servite, su prenotazione, a chi vorrà degustarle. Nella giornata di sabato 11 maggio, dalle ore 17, al Monumento ai Mille si procederà con la premiazione del piatto vincitore e con l’esibizione del Corpo dei Bersaglieri.