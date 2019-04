Gabriella Giammanco sposerà il suo fidanzato Federico. A rivelarlo è stata la stessa senatrice e vicepresidente dei senatori di Forza Italia oggi ai microfoni di 'Un Giorno da Pecora', il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Come va col suo fidanzato? “Benissimo. Ormai è una cosa ufficiale, stiamo insieme dal maggio scorso”. Tra poco sarà quasi un anno...”Si, festeggeremo l'anniversario con una cena romantica”. Lei è innamorata? “Si”. E lui? “Anche”. Come si chiama? “Federico, ha 47 anni”. E' di Forza Italia anche lui? “Si, vota FI ma non fa politica”. State pensando al matrimonio? “Certo, perché credo che sia la persona giusta”. Quando? “Il matrimonio è previsto ma non vi è dato di sapere quando...” Insomma, Federico ha chiesto di sposarla, lei ha accettato ma manca ancora la data delle nozze. “Si”. E come glielo ha chiesto? “E' stato molto romantico, mi ha fatto una bella sorpresa, inaspettata, con una dinamica che mi ha sorpreso. Eravamo io e lui - ha concluso la Giammanco a Rai Radio1 - e io gli ho detto subito di si”.