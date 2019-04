MILANO - Matteo Salvini sarà capolista della Lega in tutte le circoscrizioni alle elezioni europee. Lo stesso segretario ha confermato la notizia, a margine di una conferenza stampa per la nascita del nuovo raggruppamento europeo in cui il Carroccio intende avere un ruolo di primo piano.Nel giorno dell' anniversario della Liberazione, il 25 aprile, Salvini sta "organizzando per essere in Sicilia, per uscire dal dibattito vecchio fascisti, comunisti". "La liberazione dalla mafia - ha aggiunto - secondo me è la priorità per questo Paese".(ANSA).